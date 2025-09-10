Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру

Переименование в США министерства обороны в Министерство войны, может быть, и выглядит курьезным, но вызывает и тревогу. Запад посылает таким образом сигнал, что война, как инструмент внешней политики, как инструмент давления на несогласных, вполне может быть использована и применена. Это свидетельствует о том, что война перестает быть последним и экстремальным средством, а искусство дипломатии на Западе изымается из оборота.

Переименование министерства обороны – это перчатка, брошенная всему миру. С одной стороны Трамп поднимает тарифы, а с другой – говорит о том, что намерен отстаивать собственную гегемонию с оружием в руках.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политический аналитик Павел Шипилин.



Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/9baff7124966f47c6af415ab0e3beb2d/