Безопасность
Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
10 сентября 2025 / 17:41
Российские войска не планировали поражать объекты на территории Польши, сообщили в Минобороны России.
"Объекты для поражения на территории Польши не планировались", - заявили в российском военном ведомстве. Там добавили, что максимальная дальность применяемых БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.
Минобороны России также готово провести консультации с министерством обороны Польши "по данной теме". В МО также сообщили, что ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Виннице и Львове.
"Тем не менее мы готовы по данной теме провести консультации с Министерством обороны Польши", - подчеркнули в Минобороны России.