Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА

Российские войска не планировали поражать объекты на территории Польши, сообщили в Минобороны России.

"Объекты для поражения на территории Польши не планировались", - заявили в российском военном ведомстве. Там добавили, что максимальная дальность применяемых БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.

Минобороны России также готово провести консультации с министерством обороны Польши "по данной теме". В МО также сообщили, что ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Виннице и Львове.

"Тем не менее мы готовы по данной теме провести консультации с Министерством обороны Польши", - подчеркнули в Минобороны России.