Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Прошло лишь немногим более месяца с момента достигнутого 27 июля торгового соглашения между США и ЕС (о введении всеобъемлющего 15-процентного тарифа для Евросоюза), но его последствия промышленный сектор Старого Света уже начал ощущать. Наглядный пример — стремительно ухудшающаяся ситуация в химической индустрии региона — четвертая по величине экспортная «страта» ЕС после машиностроения, автомобилестроения и фармацевтики.

Европейские производители химической продукции столкнулись с новыми трудностями, поскольку импортные пошлины США нарушают мировую торговлю, вынуждая клиентов откладывать заказы и бьют по спросу в отрасли, который и без того все еще не преодолел последствия энергетического кризиса 2022 года.

Химический экспортный сектор ЕС в последние годы сталкивается с проблемой высоких издержек производства после резкого роста цен на газ и электроэнергию. Это, а также замедление спроса из-за проблем в ключевых отраслях промышленности привели к тому, что ряд компании сегмента были вынуждены закрыть некоторые производственные площадки и сократить рабочие места в целях оптимизации издержек и экономии средств.

В 2023 году на долю Европейского союза пришлось 12,6% (или 655 млрд евро) от общего объема мировых продаж химикатов, что почти на 4% меньше, чем за предыдущее десятилетие.

Импортные пошлины США на товары из ЕС, составляющие не менее 15%, ударили по многим основным потребителям отрасли, включая автомобилестроение, машиностроение и производство потребительских товаров. Мировые автопроизводители понесли миллиардные убытки из-за ущерба, нанесенного «торговой сделкой» лидера США Дональда Трампа, которую Брюссель, в общем-то, счел компромиссной. Хотя в европейских СМИ фиксировались ее критические трактовки. Скажем, издание Spiegel (ФРГ) тогда вышло с хайповой передовицей «Капитуляция Брюсселя». При этом статью завершал смягчающий абзац о том, что «торговое соглашение, конечно, лучше, чем торговая война».

По данным LSEG, ожидается, что прибыль европейских химических компаний в третьем квартале снизится на 5% после падения на 22% во втором квартале. После энергетического кризиса европейские химконцерны питали надежды и верили в фазу устойчивого восстановления объемов и рентабельности в сектор.

Но тарифы, а также давление цен и маржи, вызванное жесткой конкуренцией со стороны азиатских стран на внутреннем рынке и в других странах, представляют собой «довольно токсичную комбинацию на данный момент».

Крупнейшие игроки отрасли, в частности, BASF, Brenntag и Lanxess — в некоторой степени защищены от прямых импортных пошлин благодаря своему широкому присутствию в США, но все равно сталкиваются с проблемами из-за осторожности покупателей. Клиенты задерживают заявки, из-за чего компании, производящие химикаты, в последние недели были вынуждены сократить или скорректировать годовые прогнозы.

Скажем, концерн BASF, крупнейший в мире производитель химической продукции, в июле понизил свой годовой прогноз. Немецкая группа заявила, что некоторые контрагенты размещают заказы всего за несколько недель (вместо привычных трех-четырех месяцев) из-за опасений относительно состояния мировой экономики в краткосрочной перспективе.

Другие, как, например, генеральный директор Brenntag Кристиан Кольпайнтнер, предупреждают, что более дешевые химикаты из Китая могут наводнить европейский рынок, если конкуренты там переориентируют экспорт из США, поскольку они столкнутся с возможным ростом пошлин, если Пекин и Вашингтон не смогут достичь соглашения до истечения срока действия тарифного перемирия 10 ноября.

Компании также ощущают давление из-за сокращения запасов у клиентов на фоне экономической неопределенности, а также ослабления доллара, что стало критично для тех, кто фиксирует прибыль в евро. Голландский производитель красок Dulux Akzo Nobel в конце июля снизил прогноз по основной прибыли на 2025 год, сославшись на сохраняющуюся рыночную неопределенность и корректировку с учетом обменных курсов.

«По сути, в европейской химической промышленности наблюдается последовательное замедление», — заявил Кристиан Файц, соруководитель отдела исследований хим сектора в Kepler Cheuvreux, добавив, что есть надежда, что спрос стабилизируется к 2026 году.

По данным отраслевой ассоциации Cefic, в прошлом году ЕС экспортировал в США химикатов на сумму около 40 млрд евро, что немного больше, чем 38 млрд евро в 2023 году. Хотя это больше, чем блок импортировал схожей продукции из США —30 млрд евро.

Большинство европейских компаний ведут основные операции на своих основных рынках, включая Китай, крупнейший в мире рынок химической продукции. Гендиректор немецкой компании Lanxess (производитель специализированной химии) Маттиас Захерт выразил осторожный оптимизм относительно стабилизации спроса к концу года, предупредив в прошлом месяце о сложном третьем квартале из-за «чудовищной неопределенности».

Кстати, о том, что сделка между США и Евросоюзом приведет к деиндустриализации Европы и перетоку инвестиций из ЕС в США, еще в июле предупреждал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Это будет очень сильный удар — прежде всего цены на энергоносители, отток инвестиций для европейской промышленности, европейского сельского хозяйства», — заявил российский министр в ходе выступления на форуме «Территория смыслов». Тем временем все очевидней — Вашингтон «кладет на лопатки» Брюссель, пожиная плоды тарифной сделки с союзником.