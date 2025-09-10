ЦАХАЛ без границ

Андрей Онтиков, международный обозреватель

Израиль нанес удар по столице Катара Дохе. Целью атаки стали представители руководства ХАМАС, принимающие участие в переговорах с Тель-Авивом по урегулированию конфликта в секторе Газа, и прежде всего Халиль аль-Хайя, который возглавляет движение в палестинском эксклаве. Вначале появилась информация о его гибели. Но впоследствии эти сведения не подтвердились. Среди убитых оказались его сын, а также офис-менеджер.

По сообщениям СМИ, израильское руководство уведомило США о своих намерениях. При этом, как сообщил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, руководство эмирата не было поставлено в известность Вашингтоном о готовящейся акции. Сам удар был нанесен в тот момент, когда представители ХАМАС обсуждали новую мирную инициативу, с которой ранее выступил Дональд Трамп.

Согласно информации портала Axios, предложения американского лидера включали освобождение всех заложников в обмен на прекращение огня и остановку израильской операции по оккупации города Газа. Кроме того, Тель-Авив должен был освободить несколько тысяч палестинских заключенных. Одновременно с окончанием боевых действий предполагалось начать переговоры, учитывающие требования как Израиля по разоружению ХАМАС, так и палестинского движения по выводу израильских войск.

Пожалуй, впервые за долгое время Вашингтон смог положить на стол в целом адекватные предложения. Тем не менее, ситуация сразу же пошла не в сторону урегулирования. Вначале в Иерусалиме произошел теракт: двое вооруженных людей 8 сентября зашли в автобус и начали стрелять в пассажиров. В результате погибли шесть человек. Ответственность за нападение взяло на себя боевое крыло ХАМАС. Теперь - удары по Дохе.

Надо отметить, что столь вызывающие атаки стали беспрецедентными для арабских монархий Персидского залива. Нечто подобное произошло в 2010 году. Тогда израильские спецслужбы ликвидировали одного из лидеров ХАМАС Махмуда аль-Мабхуха в отеле в Дубае. Как показало расследование, его выслеживали как минимум 11 агентов Моссада, которые проследовали за ним до номера, а затем ввели ему инъекцию с парализующим веществом и задушили подушкой. Тем не менее, власти в Тель-Авиве всячески отрицали свою причастность.

Сейчас ситуация в корне отличается. Израиль не скрывает свою ответственность за атаку. А учитывая то, с какой методичностью он ликвидирует лидеров ХАМАС как в секторе Газа, так и за его пределами, нынешние удары едва ли станут последними. Вопрос лишь в том, было ли произошедшее в Дохе единичным инцидентом или же теперь любое государство, где находятся представители палестинского движения, в какой-то момент может оказаться под огнем.

Примечательно, что согласно информации в СМИ, накануне атаки с Халилем аль-Хайей встречался премьер Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Последний пытался убедить лидера ХАМАС "позитивно" отреагировать на новый план Дональда Трампа. Тем не менее, реакция движения на предложения американского президента была сдержанной. Там лишь подтвердили их получение и рассказали, что они содержат "некоторые идеи" по достижению всеобъемлющего прекращения огня.

Таким образом, под вопросом остается то, какую цель преследует Израиль, пытаясь ликвидировать Халиля аль-Хайю. Можно рассматривать удар по Дохе как месть за теракт в Иерусалиме - и именно так его позиционирует власти в Тель-Авиве. Но вероятнее речь идет о стремлении израильтян увидеть в руководстве ХАМАС более сговорчивую фигуру.

Между тем многие арабские страны, среди которых Саудовская Аравия, Иордания, Палестина, Кувейт, ОАЭ и ряд других, а также Турция и Иран осудили действия Израиля. Учитывая ширящуюся географию ударов и тот факт, что теперь они непосредственно затронули одну из монархий Персидского залива, все больше вопросов возникает по поводу жизнеспособности соглашений Авраама. Эти договоренности по нормализации отношений с Израилем были подписаны ОАЭ, Марокко, Суданом и Бахрейном в ходе предыдущего срока Дональда Трампа. Ранее, как сообщил портал Axios, власти в Абу-Даби уже дали понять Вашингтону, что эти соглашения окажутся под вопросом, если Израиль реализует свои планы по оккупации Западного берега.

Как бы то ни было, сложно предугадать, куда теперь будет двигаться процесс урегулирования ситуации вокруг сектора Газа. Израиль продолжает операцию по оккупации одноименного и самого крупного города в палестинском эксклаве, переговоры посредников в Катаре временно приостановлены. Станет ли ХАМАС более сговорчивым - тоже не факт. Ясно одно: Израиль ударом по Дохе создал новую реальность. Сейчас целями становятся лидеры палестинского движения. Но нельзя исключать, что на каком-то этапе Тель-Авив, чувствуя безнаказанность, может захотеть ликвидировать уже представителей самого Катара или какой-либо другой монархии Персидского залива. Конечно, Дональд Трамп заверил руководство эмирата, что подобных операций больше не повторится. Осталось узнать, насколько надежным будет слово американского президента.