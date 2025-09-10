Рособрнадзор сообщил, что в школы страны не могут быть зачислены 87% детей мигрантов

Большинство детей иностранцев, претендующих на обучение в школах России, не могут быть зачислены. Об этом со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора сообщает ТАСС.

Рособрнадзор продолжает мониторинг тестирования на знание русского языка несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на зачисление для обучения в российские школы. Такое тестирование было введено с 1 апреля текущего года. Отсутствие положительного результата тестирования является основанием для отказа в зачислении в общеобразовательные организации РФ.

Отмечается, что "более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены".

По данным пресс-службы ведомства, всего за апрель - август документы в образовательные организации были поданы на 23 616 детей, имеющих иностранное гражданство. Вместе с тем полный комплект документов был подан только на 8 223 детей, которые были направлены на тестирование. Проходили тестирование 5 940 детей, из них успешно с ним справились 2 964.

В Рособрнадзоре уточнили, что варианты тестирования разработаны с учетом уровня обучения в каждом классе общеобразовательной школы - с 1-го по 11-й классы.

Помимо тестирования для зачисления ребенка в российскую школу родители обязаны подготовить ряд документов, в том числе копии документов, подтверждающих родство заявителя или законность представления прав ребенка, копии документов, подтверждающих законность нахождения ребенка в стране и право его законных представителей на пребывание в РФ, медзаключение об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний, копии документов законных представителей.