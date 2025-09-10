Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 сентября 2025 / 20:09
КОТИРОВКИ
USD
10/09
83.2425
EUR
10/09
98.0336
Новости часа
WP: Катар шокирован предательством США и Израиля после удара по Дохе Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
Москва
10 сентября 2025 / 20:09
Котировки
USD
10/09
83.2425
0.0000
EUR
10/09
98.0336
0.0000
Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
10 сентября 2025 / 17:41
Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру
Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру
10 сентября 2025 / 17:33
Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой
Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой
10 сентября 2025 / 17:30
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Образование / Политика и религия
Общество
Рособрнадзор сообщил, что в школы страны не могут быть зачислены 87% детей мигрантов
10 сентября 2025 / 16:09
Рособрнадзор сообщил, что в школы страны не могут быть зачислены 87% детей мигрантов
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Большинство детей иностранцев, претендующих на обучение в школах России, не могут быть зачислены. Об этом со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора сообщает ТАСС.

Рособрнадзор продолжает мониторинг тестирования на знание русского языка несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на зачисление для обучения в российские школы. Такое тестирование было введено с 1 апреля текущего года. Отсутствие положительного результата тестирования является основанием для отказа в зачислении в общеобразовательные организации РФ.

Отмечается, что "более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены".

По данным пресс-службы ведомства, всего за апрель - август документы в образовательные организации были поданы на 23 616 детей, имеющих иностранное гражданство. Вместе с тем полный комплект документов был подан только на 8 223 детей, которые были направлены на тестирование. Проходили тестирование 5 940 детей, из них успешно с ним справились 2 964.

В Рособрнадзоре уточнили, что варианты тестирования разработаны с учетом уровня обучения в каждом классе общеобразовательной школы - с 1-го по 11-й классы. 

Помимо тестирования для зачисления ребенка в российскую школу родители обязаны подготовить ряд документов, в том числе копии документов, подтверждающих родство заявителя или законность представления прав ребенка, копии документов, подтверждающих законность нахождения ребенка в стране и право его законных представителей на пребывание в РФ, медзаключение об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний, копии документов законных представителей.

Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру
Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру
Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой
Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
17:44
WP: Катар шокирован предательством США и Израиля после удара по Дохе
17:31
Apple отказалась от производства четырех моделей iPhone
17:15
В Непале объявили о введении комендантского часа
16:59
Мишустин обозначил снижение инфляции одной из ключевых задач
16:44
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 325 военных
16:21
Путин считает заботу об участниках СВО данью со стороны государства
16:09
Рособрнадзор сообщил, что в школы страны не могут быть зачислены 87% детей мигрантов
15:47
Песков предупредил о последствиях отправки западных войск на Украину
15:30
Система ПВО за сутки нейтрализовала 225 беспилотников ВСУ
15:14
НАТО задействовала статью 4 после инцидента с беспилотниками в Польше
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения