Путин считает заботу об участниках СВО данью со стороны государства

Помощь участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям - это не "модное направление", а дань со стороны государства. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин при общении с губернатором Смоленской области Василием Анохиным.

"Внимание должно быть постоянное. Это не какое-то модное направление нашей работы, это дань со стороны государства тем людям, которые встают на защиту. Это должно быть на постоянной основе", - подчеркнул глава государства, заслушав доклад о мерах поддержки в регионе.

Помощь участникам спецоперации и их семьям была одной из главных тем встречи. Кроме того, обсуждалась социально-экономическое положение дел в регионе и взаимодействие Смоленской области с Белоруссией.