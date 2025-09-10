Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
10 сентября 2025 / 17:41
Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру
10 сентября 2025 / 17:33
Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой
10 сентября 2025 / 17:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 325 военных
10 сентября 2025 / 16:44
© Александр Река/ ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 325 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 170 человек, от действий группировок "Запад" - более 250, "Южная" - свыше 155, "Центр" - более 455, на направлении "Восток" - свыше 230 и "Днепр" - более 65 военнослужащих соответственно.

