Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
10 сентября 2025 / 17:41
Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру
10 сентября 2025 / 17:33
Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой
10 сентября 2025 / 17:30
Экономика
Мишустин обозначил снижение инфляции одной из ключевых задач
10 сентября 2025 / 16:59
© Эрик Романенко/ ТАСС
Снижение уровня инфляции - это одна из приоритетных задач, в том числе и при формировании бюджета. На этом акцентировал внимание председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания по экономическим вопросам.
"Сегодня мы обсудим ряд экономических вопросов, в первую очередь, в части возвращения экономики на траекторию сбалансированного роста и снижения инфляции. Это ключевая задача в дальнейшей работе при формировании бюджета на ближайшую трехлетку. Эта работа также активно ведется в правительстве", - указал он.
Мишустин уточнил, что работа основана на поручениях президента в координации с ЦБ РФ и во взаимодействии с парламентариями Федерального собрания, а также экспертного, научного и бизнес-сообществ.