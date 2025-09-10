Мишустин обозначил снижение инфляции одной из ключевых задач

Снижение уровня инфляции - это одна из приоритетных задач, в том числе и при формировании бюджета. На этом акцентировал внимание председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания по экономическим вопросам.

"Сегодня мы обсудим ряд экономических вопросов, в первую очередь, в части возвращения экономики на траекторию сбалансированного роста и снижения инфляции. Это ключевая задача в дальнейшей работе при формировании бюджета на ближайшую трехлетку. Эта работа также активно ведется в правительстве", - указал он.

Мишустин уточнил, что работа основана на поручениях президента в координации с ЦБ РФ и во взаимодействии с парламентариями Федерального собрания, а также экспертного, научного и бизнес-сообществ.