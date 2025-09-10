Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
10 сентября 2025 / 17:41
Общество
В Непале объявили о введении комендантского часа
10 сентября 2025 / 17:15
В Непале объявили о введении комендантского часа
© REUTERS/Аднан Аби/ТАСС

Армия Непала объявила о введении комендантского часа в стране до четверга. Соответствующее заявление распространил армейский департамент по связям с общественностью и информации, передает портал Кhabarhub.

Ограничения на передвижение будут действовать до 17:00 (14:15 мск) среды с продлением до 6:00 (03:15 мск) четверга. "Учитывая общую ситуацию с безопасностью в стране, армия вводит комендантский час и ограничение передвижений", - следует из заявления.

В период действия ограничений движение разрешено только транспорту экстренных служб - скорым, пожарным машинам, а также автомобилям сил безопасности. Граждан призывают оставаться дома, за исключением экстренных случаев.

По информации портала, в Катманду и других крупных городах армия уже взяла ситуацию под контроль. Пешеходов останавливают для проверки документов.

В понедельник и вторник в Катманду и других городах Непала прошли беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Протестующие подожгли здания госучреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на жилища политиков и чиновников. Беспорядки также зафиксированы на границе Непала и Индии, КПП перекрыты.

