Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
10 сентября 2025 / 17:41
Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру
10 сентября 2025 / 17:33
Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой
10 сентября 2025 / 17:30
/ Дальнее зарубежье / Технологии / Технологии / Политика и религия
Технологии
Apple отказалась от производства четырех моделей iPhone
10 сентября 2025 / 17:31
Apple отказалась от производства четырех моделей iPhone
© Annice Lyn/ Getty Images/ТАСС

Американская корпорация Apple сняла с производства четыре модели iPhone 2023 и 2024 года выпуска после презентации новой линейки iPhone 17, отмечает ТАСС.

Согласно информации на официальном сайте Apple, теперь iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max можно купить только у сторонних продавцов. Вместе с тем в актуальной линейке смартфонов остались iPhone 16, iPhone 16 Plus, которые были представлены в прошлом году, а также iPhone 16e, выпущенный в феврале текущего года.

В понедельник Apple презентовала новое поколение смартфонов - iPhone 17. В традиционную линейку из четырех устройств вошла модель с самым тонким за всю историю корпусом - iPhone 17 Air, толщина телефона - 5,6 мм.

17:44
WP: Катар шокирован предательством США и Израиля после удара по Дохе
17:31
Apple отказалась от производства четырех моделей iPhone
17:15
В Непале объявили о введении комендантского часа
16:59
Мишустин обозначил снижение инфляции одной из ключевых задач
16:44
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 325 военных
16:21
Путин считает заботу об участниках СВО данью со стороны государства
16:09
Рособрнадзор сообщил, что в школы страны не могут быть зачислены 87% детей мигрантов
15:47
Песков предупредил о последствиях отправки западных войск на Украину
15:30
Система ПВО за сутки нейтрализовала 225 беспилотников ВСУ
15:14
НАТО задействовала статью 4 после инцидента с беспилотниками в Польше
