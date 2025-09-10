Apple отказалась от производства четырех моделей iPhone

Американская корпорация Apple сняла с производства четыре модели iPhone 2023 и 2024 года выпуска после презентации новой линейки iPhone 17, отмечает ТАСС.

Согласно информации на официальном сайте Apple, теперь iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max можно купить только у сторонних продавцов. Вместе с тем в актуальной линейке смартфонов остались iPhone 16, iPhone 16 Plus, которые были представлены в прошлом году, а также iPhone 16e, выпущенный в феврале текущего года.

В понедельник Apple презентовала новое поколение смартфонов - iPhone 17. В традиционную линейку из четырех устройств вошла модель с самым тонким за всю историю корпусом - iPhone 17 Air, толщина телефона - 5,6 мм.