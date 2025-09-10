WP: Катар шокирован предательством США и Израиля после удара по Дохе

Катар шокирован предательством США и Израиля, которые ранее обещали ему не наносить удары по представителям радикального палестинского движения ХАМАС на его территории. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP).

"В августе Израиль и США обещали руководству Катара, что представители ХАМАС не будут подвергаться атакам на их территории", - отмечает издание, ссылаясь на свои катарские источники. Отмечается, что власти Катара "шокированы таким предательством".

Кроме того, в материале указывается, что израильская атака в Дохе не только лишила Катар статуса посредника в процессе урегулирования конфликта в секторе Газа, но и "самого надежного канала связи с лидерами ХАМАС в анклаве".

Как заявили ранее в МИД РФ, Москва расценивает удар еврейского государства по столице Катара как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, а также шаг, ведущий к дальнейшей эскалации обстановки на Ближнем Востоке.