Экономика
Аксаков: Банк России может снизить ключевую ставку до 17% годовых
10 сентября 2025 / 17:59
© Артем Коротаев/ ТАСС
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что совет директоров Банка России в ходе заседания, которое намечено на 12 сентября текущего года, может снизить ключевую ставку до 17% годовых.
"Я думаю, что 17%, то есть ключевая ставка снизится на 1 процентный пункт. Но есть такие тенденции, которые сигнализируют о том, что может быть даже более заметное снижение. Но я все-таки склоняюсь к 17%", - сказал он в беседе с ТАСС на ежегодном форуме "Будущее страхового рынка".
На предыдущем заседании, которое состоялось 25 июля, ЦБ снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% годовых.