Нетаньяху подтвердил освобождение гражданки РФ и Израиля Цурков в Ираке

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил освобождение похищенной в Ираке гражданки РФ и Израиля Елизаветы Цурков.

"Сегодня была освобождена заложница Елизавета Цурков - гражданка Израиля, похищенная в Ираке в марте 2023 года. Вечером у меня состоялся трогательный разговор с ее матерью и Авиталь, сестрой Елизаветы, и я сказал им, что весь народ Израиля рад ее возвращению домой", - приводит слова главы израильского правительства его канцелярия.

"Мы будем продолжать бороться с энергией и решимостью, пока не вернем всех наших заложников, живых и погибших", - подчеркнул он.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп информировал о том, что Цурков, студентка из Принстона, сестра которой является американской гражданкой, освобождена и находится в безопасности в американском посольстве в Ираке. После этого факт ее освобождения подтвердил иракский премьер Мухаммед ас-Судани.