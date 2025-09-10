Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Сийярто отметил, что Белоруссия гарантировала Венгрии транзит нефти
10 сентября 2025 / 18:30
Сийярто отметил, что Белоруссия гарантировала Венгрии транзит нефти
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Венгрия благодарна Белоруссии за то, что Минск гарантировал необходимый Будапешту транзит нефти. На это обратил внимание министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции по итогам заседания белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое прошло в Минске.

"Мы благодарны за то, что Белоруссия не подняла транзитные цены на нефть в пять раз, как другая страна, которая является членом ЕС (речь идет о Хорватии). Белоруссия гарантировала транзит необходимой нам нефти", - указал он.

Некоторое время назад Сийярто отметил, что ЕС отклонил просьбу Венгрии о расширении пропускной способности трубопроводов в Юго-Восточной Европе, а Хорватия увеличила транзитные тарифы в пять раз по сравнению с базовыми величинами.

