10 сентября 2025 / 17:41
10 сентября 2025 / 17:33
10 сентября 2025 / 17:30
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Евроведение / Антироссийские санкции
Экономика
Фон дер Ляйен: Еврокомиссия не будет конфисковывать российские активы
10 сентября 2025 / 18:45
© Olivier Hoslet, Pool Photo via AP/ТАСС

Еврокомиссия (ЕК) не нацелена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, при этом использует их для выдачи кредитов Украине в виде "репараций". С таким заявлением глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в ЕС.

По ее словам, странам сообщества необходимо срочно работать над новым решением, чтобы финансировать военный ответ Украины на основе замороженных активов РФ. "За счет средств, связанных с этими российскими активами, мы можем выделить Украине репарационный кредит. Сами активы не будут конфискованы, и риски придется взять на себя" - отметила фон дер Ляйен.

"Украина будет расплачиваться по кредиту только тогда, когда Россия выплатит репарации. Эти средства помогут Украине уже сегодня, но они также критически важны в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - указала глава ЕК.

Вместе с тем, фактически, она охарактеризовала механизм скрытой экспроприации российских суверенных активов, именуемый в Брюсселе схемой "кредитного замещения".

