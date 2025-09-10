Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 сентября 2025 / 23:12
КОТИРОВКИ
USD
10/09
83.2425
EUR
10/09
98.0336
Новости часа
Нетаньяху обвинил власти Катара в "укрывательстве террористов" Bloomberg: сооснователь Oracle Эллисон стал самым богатым человеком планеты
Москва
10 сентября 2025 / 23:12
Котировки
USD
10/09
83.2425
0.0000
EUR
10/09
98.0336
0.0000
Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
10 сентября 2025 / 17:41
Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру
Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру
10 сентября 2025 / 17:33
Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой
Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой
10 сентября 2025 / 17:30
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Происшествия / Трамп 2.0
Политика
Трамп прокомментировал ситуацию с БПЛА в Польше фразой: "Начинается"
10 сентября 2025 / 18:59
Трамп прокомментировал ситуацию с БПЛА в Польше фразой: "Начинается"
© Кевин Дитч/Getty Images/ТАСС

Президент США Дональд Трамп задался вопросом о ситуации с беспилотными летательными аппаратами в Польше.

"Что там происходит с Россией, нарушающей беспилотниками воздушное пространство Польши? Начинается", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.

Некоторое время назад НАТО по просьбе Польши применило статью 4 Североатлантического договора с тем, чтобы приступить к консультациям государств военного блока в связи с нарушением БПЛА польского воздушного пространства в ночь на 10 сентября. 

Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру
Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру
Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой
Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
20:59
Нетаньяху обвинил власти Катара в "укрывательстве террористов"
20:46
Bloomberg: сооснователь Oracle Эллисон стал самым богатым человеком планеты
20:33
Во Франции участниками акций протеста 10 сентября стали 175 тыс. человек
20:16
Патриарх Кирилл призвал сограждан "поститься" информационно
19:58
Спикером Сейма Литвы избран Юозас Олекас
19:44
В России годовая инфляция в августе составила 8,14%
19:30
Khabarhub: жена экс-премьера Непала, о смерти которой сообщали СМИ, жива
19:16
На канал Кремля в Max подписались 400 тыс. человек
18:59
Трамп прокомментировал ситуацию с БПЛА в Польше фразой: "Начинается"
18:45
Фон дер Ляйен: Еврокомиссия не будет конфисковывать российские активы
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения