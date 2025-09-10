Трамп прокомментировал ситуацию с БПЛА в Польше фразой: "Начинается"

Президент США Дональд Трамп задался вопросом о ситуации с беспилотными летательными аппаратами в Польше.

"Что там происходит с Россией, нарушающей беспилотниками воздушное пространство Польши? Начинается", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.

Некоторое время назад НАТО по просьбе Польши применило статью 4 Североатлантического договора с тем, чтобы приступить к консультациям государств военного блока в связи с нарушением БПЛА польского воздушного пространства в ночь на 10 сентября.