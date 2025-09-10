Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
Общество
На канал Кремля в Max подписались 400 тыс. человек
10 сентября 2025 / 19:16
© Сергей Булкин/ТАСС
Подписчиками официального канала президента России в мессенджере Max уже стали свыше 400 тыс. человек, отмечает ТАСС.
Страница "Кремль. Новости" создана 7 сентября, первый пост там был размещен в понедельник. Ежедневно в канале появляются новости о работе российского лидера.
Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи.