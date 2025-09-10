Khabarhub: жена экс-премьера Непала, о смерти которой сообщали СМИ, жива

Жена экс-премьера Непала Джалы Натха Кханала жива и госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом информировал портал Khabarhub, ссылаясь на администрацию медучреждения.

Днем ранее Khabarhub сообщил, что супруга политика погибла в результате нападения участников беспорядков на резиденцию бывшего премьер-министра. По данным портала, она получила серьезные травмы и находится в отделении интенсивной терапии.

В понедельник и вторник в Катманду и других городах Непала прошли беспорядки после протестов против коррупции и запрета соцсетей. Премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Протестующие подожгли здания госучреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников.