Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
10 сентября 2025 / 17:41
Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру
10 сентября 2025 / 17:33
Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой
10 сентября 2025 / 17:30
Общество
Khabarhub: жена экс-премьера Непала, о смерти которой сообщали СМИ, жива
10 сентября 2025 / 19:30
© Amit Machamasi/ ZUMA Press Wire via Reuters Connect/ТАСС
Жена экс-премьера Непала Джалы Натха Кханала жива и госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом информировал портал Khabarhub, ссылаясь на администрацию медучреждения.
Днем ранее Khabarhub сообщил, что супруга политика погибла в результате нападения участников беспорядков на резиденцию бывшего премьер-министра. По данным портала, она получила серьезные травмы и находится в отделении интенсивной терапии.
В понедельник и вторник в Катманду и других городах Непала прошли беспорядки после протестов против коррупции и запрета соцсетей. Премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Протестующие подожгли здания госучреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников.