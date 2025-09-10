В России годовая инфляция в августе составила 8,14%

В России годовая инфляция в августе 2025 года составила 8,14% против 8,79% в июле текущего года. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,4%, свидетельствуют данные Росстата.

Согласно данным статистики, цены на продовольственные товары в августе снизились на 0,91% по сравнению с месяцем ранее, в годовом выражении - поднялись на 9,79%. Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,42% в месячном выражении и на 3,87% в годовом. Услуги подешевели на 0,62% к июлю 2025 года и подорожали на 11,14% в годовом выражении.