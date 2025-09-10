Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
10 сентября 2025 / 17:41
Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру
10 сентября 2025 / 17:33
Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой
10 сентября 2025 / 17:30
Политика
Спикером Сейма Литвы избран Юозас Олекас
10 сентября 2025 / 19:58
© Марина Лысцева/ ТАСС
Спикером Сейма Литвы избран Юозас Олекас (СДПЛ), занимавший пост вице-спикера парламента. Об этом информировало национальное радио LRT.
Его кандидатуру поддержали 84 депутата, 20 законодателей выступили против. Еще 23 парламентария воздержались, а три бюллетеня признаны недействительными.
Олекас родился в 1955 году в Красноярском крае. Ранее занимал должности министра здравоохранения и главы оборонного ведомства Литвы. Был депутатом литовского Сейма нескольких созывов и Европарламента. На посту спикера законодательного органа Олекас сменил Саулюса Сквернялиса, который подал прошение об отставке.