10 сентября 2025 / 23:12
Нетаньяху обвинил власти Катара в "укрывательстве террористов" Bloomberg: сооснователь Oracle Эллисон стал самым богатым человеком планеты
10 сентября 2025 / 17:41
10 сентября 2025 / 17:33
10 сентября 2025 / 17:30
Общество
Общество
Патриарх Кирилл призвал сограждан "поститься" информационно
10 сентября 2025 / 20:16
Патриарх Кирилл призвал сограждан "поститься" информационно
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Избыток информации в современной жизни требует от человека сознательного ограничения в виде "информационного поста". На это обратил внимание патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью "Российской газете".

"Способы для выделения главного лежат на поверхности. В первую очередь, там, где есть в чем-то избыток, необходимо сознательное ограничение, или по-церковному - пост. Слишком много информации - начните информационно "поститься". Исключите все то, что не является жизненно необходимым для вашей деятельности, результат может вас удивить и порадовать", - отметил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

По его словам, важным элементом поста является "сознательное замедление" информационного потока, средством к которому может быть изучение молитв и псалмов. "Это будет хорошим подспорьем в сохранении себя от всепроникающего информационного шума", - указал патриарх.

Он считает, что мировоззрение современного человека "прагматично и эклектично", результатом чего становится отказ от самоосмысления. "Одним словом, неуютно внутри - отсюда и возникновение разного рода зависимостей, и бегство в иные миры, в виртуальную реальность - лишь бы не "к себе домой", - отметил глава РПЦ.

Встреча современного человека с самим собой может оказаться болезненной, при этом она совершенно необходима, заключил он.

