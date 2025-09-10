Избыток информации в современной жизни требует от человека сознательного ограничения в виде "информационного поста". На это обратил внимание патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью "Российской газете".

"Способы для выделения главного лежат на поверхности. В первую очередь, там, где есть в чем-то избыток, необходимо сознательное ограничение, или по-церковному - пост. Слишком много информации - начните информационно "поститься". Исключите все то, что не является жизненно необходимым для вашей деятельности, результат может вас удивить и порадовать", - отметил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

По его словам, важным элементом поста является "сознательное замедление" информационного потока, средством к которому может быть изучение молитв и псалмов. "Это будет хорошим подспорьем в сохранении себя от всепроникающего информационного шума", - указал патриарх.

Он считает, что мировоззрение современного человека "прагматично и эклектично", результатом чего становится отказ от самоосмысления. "Одним словом, неуютно внутри - отсюда и возникновение разного рода зависимостей, и бегство в иные миры, в виртуальную реальность - лишь бы не "к себе домой", - отметил глава РПЦ.

Встреча современного человека с самим собой может оказаться болезненной, при этом она совершенно необходима, заключил он.