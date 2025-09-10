Во Франции участниками акций протеста 10 сентября стали 175 тыс. человек

В акциях протеста во Франции, прошедших 10 сентября в рамках движения "Заблокируем все!", участвовали в общей сложности 175 тыс. человек. Об этом пишет газета Le Figaro, ссылаясь на данные МВД республики.

На 17:00 (18:00 мск), власти зафиксировали 812 различных акций, в том числе 550 митингов и 262 попытки блокирования различных объектов. В ряде городов демонстрации переросли в беспорядки, в ходе которых пострадали не менее 13 правоохранителей.

Кроме того, в МВД сообщили о задержании 473 человек по всей стране, из них 339 были оставлены под стражей. Менее половины задержаний пришлись на Париж (203), там под стражей находятся 106 задержанных.

В среду во Франции проходят протесты и забастовки против экономической политики правительства. Инициаторы демонстраций призывали к "блокировке страны", в частности к нарушению работы портов и транспортных объектов.

Лозунги протестующих разнятся от требований уважать права феминисток до оскорблений властей и полиции, пи этом наиболее популярные призывы были связаны с требованием отставки президента страны Эмманюэля Макрона и повышением налогов для богатых.