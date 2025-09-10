Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 сентября 2025 / 23:13
Москва
10 сентября 2025 / 23:13
10 сентября 2025 / 17:41
10 сентября 2025 / 17:33
10 сентября 2025 / 17:30
Экономика
Bloomberg: сооснователь Oracle Эллисон стал самым богатым человеком планеты
10 сентября 2025 / 20:46
Bloomberg: сооснователь Oracle Эллисон стал самым богатым человеком планеты
© Донат Сорокин/ ТАСС

Сооснователь американской корпорации Oracle Ларри Эллисон признан самым богатым человеком планеты, опередив Илона Маска. Об этом информировало агентство Bloomberg.

Как отмечается, на 10:10 по местному времени (17:10 мск) состояние 81-летнего Эллисона выросло на $101 млрд и составило $393 млрд. Этому предшествовала публикация квартального отчета корпорации. Согласно данным агентства, это самый крупный суточный прирост.

Эллисон также является председателем совета директоров и главным техническим директором Oracle.

По информации Нью-Йоркской фондовой биржи на 19:47 мск, котировки акций Oracle выросли на 40,01%, до $338,13. Если этот темп сохранится до закрытия торгов, то это превысит показатель 1999 года. 16 июня 1999 года ценные бумаги компании в пике показали подъем на 32,8%, до $8,34. По итогам торгов того дня акции выросли на 31,09%, до $8,23.

