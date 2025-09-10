Bloomberg: сооснователь Oracle Эллисон стал самым богатым человеком планеты

Сооснователь американской корпорации Oracle Ларри Эллисон признан самым богатым человеком планеты, опередив Илона Маска. Об этом информировало агентство Bloomberg.

Как отмечается, на 10:10 по местному времени (17:10 мск) состояние 81-летнего Эллисона выросло на $101 млрд и составило $393 млрд. Этому предшествовала публикация квартального отчета корпорации. Согласно данным агентства, это самый крупный суточный прирост.

Эллисон также является председателем совета директоров и главным техническим директором Oracle.

По информации Нью-Йоркской фондовой биржи на 19:47 мск, котировки акций Oracle выросли на 40,01%, до $338,13. Если этот темп сохранится до закрытия торгов, то это превысит показатель 1999 года. 16 июня 1999 года ценные бумаги компании в пике показали подъем на 32,8%, до $8,34. По итогам торгов того дня акции выросли на 31,09%, до $8,23.