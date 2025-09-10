Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
Безопасность
Нетаньяху обвинил власти Катара в "укрывательстве террористов"
10 сентября 2025 / 20:59
© Nir Elias/ Pool Photo via AP/ТАСС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил власти Катара в "укрывательстве террористов", оправдывая удары по Дохе, где, предположительно, находились представители высшего руководства радикального палестинского движения ХАМАС.
Вместе с тем глава правительства еврейского государства впервые за два дня прямо упомянул Катар. Ранее во всех официальных заявлениях Израиля на этот счет ни разу не уточнялось, какую именно страну атаковали 9 сентября самолеты израильских ВВС.
"Я говорю Катару и всем странам, которые укрывают у себя террористов: "Либо вы изгоните их, либо вы привлечете их к правосудию. Потому что, если вы не сделаете этого, это сделаем мы", - заявил Нетаньяху, видеозапись выступления которого распространила канцелярия премьера.