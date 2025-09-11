Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 сентября 2025 / 00:43
КОТИРОВКИ
USD
11/09
84.9211
EUR
11/09
99.8246
Новости часа
В упавших на востоке Польши обломках беспилотников не выявили взрывчатки Нетаньяху обвинил власти Катара в "укрывательстве террористов"
Москва
11 сентября 2025 / 00:43
Котировки
USD
11/09
84.9211
0.0000
EUR
11/09
99.8246
0.0000
Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
10 сентября 2025 / 17:41
Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру
Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру
10 сентября 2025 / 17:33
Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой
Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой
10 сентября 2025 / 17:30
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Происшествия / СВО
Безопасность
В упавших на востоке Польши обломках беспилотников не выявили взрывчатки
10 сентября 2025 / 21:19
В упавших на востоке Польши обломках беспилотников не выявили взрывчатки
© Agencja Wyborcza.pl via REUTERS/ТАСС

Во фрагментах беспилотников, упавших на территории Люблинского воеводства Польши на востоке и юго-востоке страны, не выявлены взрывчатые вещества. Об этом информировала региональная прокуратура в Люблине.

Согласно размещенному на сайте ведомства заявлению, следов взрывчатки не было обнаружено в пяти из семи мест, где были найдены фрагменты БПЛА - в населенных пунктах Чесьники, Чоснувка, Кшивовежба-Колония, Вохынь, Велький Лань. В указанных местах были обнаружены обломки беспилотников без боевой части типа "Гербера" и беспилотников из пенопласта. Отмечается, что объект, который повредил жилой дом в населенном пункте Вырыки-Воля, пока не удалось идентифицировать. Оперативно-следственные мероприятия также продолжаются в населенном пункте Колония-Заблоце, где также был найден БПЛА.

По данным МВД республики, фрагменты беспилотных летательных аппаратов, нарушивших польское воздушное пространство в ночь с на 10 сентября, найдены в 12 местах на территории Польши.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские ВС минувшей ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность беспилотников, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Тем не менее в российском оборонном ведомстве заявили о готовности к консультациям с польской стороной на этот счет.

Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру
Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру
Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой
Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
21:19
В упавших на востоке Польши обломках беспилотников не выявили взрывчатки
20:59
Нетаньяху обвинил власти Катара в "укрывательстве террористов"
20:46
Bloomberg: сооснователь Oracle Эллисон стал самым богатым человеком планеты
20:33
Во Франции участниками акций протеста 10 сентября стали 175 тыс. человек
20:16
Патриарх Кирилл призвал сограждан "поститься" информационно
19:58
Спикером Сейма Литвы избран Юозас Олекас
19:44
В России годовая инфляция в августе составила 8,14%
19:30
Khabarhub: жена экс-премьера Непала, о смерти которой сообщали СМИ, жива
19:16
На канал Кремля в Max подписались 400 тыс. человек
18:59
Трамп прокомментировал ситуацию с БПЛА в Польше фразой: "Начинается"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения