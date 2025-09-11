В упавших на востоке Польши обломках беспилотников не выявили взрывчатки

Во фрагментах беспилотников, упавших на территории Люблинского воеводства Польши на востоке и юго-востоке страны, не выявлены взрывчатые вещества. Об этом информировала региональная прокуратура в Люблине.

Согласно размещенному на сайте ведомства заявлению, следов взрывчатки не было обнаружено в пяти из семи мест, где были найдены фрагменты БПЛА - в населенных пунктах Чесьники, Чоснувка, Кшивовежба-Колония, Вохынь, Велький Лань. В указанных местах были обнаружены обломки беспилотников без боевой части типа "Гербера" и беспилотников из пенопласта. Отмечается, что объект, который повредил жилой дом в населенном пункте Вырыки-Воля, пока не удалось идентифицировать. Оперативно-следственные мероприятия также продолжаются в населенном пункте Колония-Заблоце, где также был найден БПЛА.

По данным МВД республики, фрагменты беспилотных летательных аппаратов, нарушивших польское воздушное пространство в ночь с на 10 сентября, найдены в 12 местах на территории Польши.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские ВС минувшей ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность беспилотников, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Тем не менее в российском оборонном ведомстве заявили о готовности к консультациям с польской стороной на этот счет.