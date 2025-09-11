Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
Избирательная система в России научилась проводить выборы в условиях развязанной Западом в последние годы антироссийской кампании. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, выступая в информационном центре комиссии.
"В последние годы с учетом сложившейся обстановки - развязанной Западом разнузданной кампании против России, многих действий, которые были с этим связаны с их стороны, ставят нас часто в экстремальные условия. Но мы и сообщество избирательных комиссий страны четко понимаем свою задачу и научились проводить выборы даже в самых экстремальных условиях", - подчеркнула она.