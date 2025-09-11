Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
10 сентября 2025 / 17:41
10 сентября 2025 / 17:33
10 сентября 2025 / 17:30
Политика
Политика
Памфилова: избирательная система России адаптировалась к выборам в экстремальной обстановке
11 сентября 2025 / 10:17
Памфилова: избирательная система России адаптировалась к выборам в экстремальной обстановке
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Избирательная система в России научилась проводить выборы в условиях развязанной Западом в последние годы антироссийской кампании. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, выступая в информационном центре комиссии.

"В последние годы с учетом сложившейся обстановки - развязанной Западом разнузданной кампании против России, многих действий, которые были с этим связаны с их стороны, ставят нас часто в экстремальные условия. Но мы и сообщество избирательных комиссий страны четко понимаем свою задачу и научились проводить выборы даже в самых экстремальных условиях", - подчеркнула она.

