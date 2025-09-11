В Госдуму внесут проект закона о праве на повышенную выплату к пенсии с 70 лет

В Госдуму внесут проект закона о снижении с 80 до 70 лет возраста, с которого могут назначаться повышенные фиксированные выплаты к страховой пенсии, сообщает ТАСС.

Среди авторов документа - председатель комитета ГД по труду Ярослав Нилов и первый замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев. Изменения предлагается внести в закон "О страховых пенсиях". На сегодняшний день для лиц, достигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами I группы, установлено повышение на 100% фиксированной страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности.

Законопроектом повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предлагается установить дифференцированно в зависимости от возраста: достигшим возраста 70 лет - на 100%, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы - на 200%. Инвалидам I группы предлагается также установить повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности в сумме, равной 200%. Изменения предлагается внести в закон "О государственном пенсионном обеспечении в РФ".

Как отметил Гусев в беседе с ТАСС, сегодня право на повышенные выплаты по пенсиям наступает только в 80 лет, но многие граждане до этого возраста не доживают. "Мы предлагаем назначать надбавки с 70 лет, чтобы помощь приходила тогда, когда она действительно необходима. Это честно по отношению к людям, и это будет справедливо", - указал он.