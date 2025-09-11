Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
Безопасность
Армения не обсуждает вывод российской военной базы со своей территории
11 сентября 2025 / 10:59
© Александр Рюмин/ ТАСС
Армения не обсуждает возможность вывода со своей территории российской военной базы. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян в ходе брифинга.
"В настоящее время этот вопрос мы не рассматриваем, у нас не было таких разговоров", - сказал он, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли вывод военной базы РФ с территории Армении.