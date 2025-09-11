ТАСС: экс-глава Курской области признался во взяточничестве на сумму 30 млн рублей

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался в рамках заключенной им сделки со следствием, что получил от бизнесменов по контрактам, связанным с устройством фортификационных сооружений на границе с Украиной, около 30 млн рублей взяток. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"В ходе следственных действий со Смирновым в рамках заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве он признался, что от сделок, связанных с устройством фортификационных сооружений на территории Курской области, получил от организаций-подрядчиков около 30 млн рублей откатов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно признательным показаниям экс-главы региона, его бывший заместитель Алексей Дедов "также брал взятки". В отношении Смирнова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Смирнов и также признавший вину Дедов обвиняются в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Мещанский суд продлил им арест до середины декабря. Оба фигуранта активно сотрудничают со следствием.