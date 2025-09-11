Орбан: фон дер Ляйен должна сложить полномочия из-за своего милитаризма

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен должна уйти с занимаемой должности из-за своих милитаристских взглядов. Соответствующую точку зрения высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова привел госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в соцсети X.

Он отметил, что после инцидента с беспилотными летательными аппаратами в воздушном пространстве Польши фон дер Ляйен "выступила с резкой провоенной политической речью". "Слово "Украина" было упомянуто 35 раз, и прозвучали угрозы урезать финансирование Евросоюза любому, кто откажется следовать линии Брюсселя", - указал премьер.

Орбан обратил внимание, что накануне днем правоконсервативная фракция "Патриоты Европы" отреагировала на речь главы ЕК и инициировала вотум недоверия в ее отношении. "Фон дер Ляйен должна уйти. Огромные вызовы, ожесточенные дебаты. Перемены грядут, хотим мы этого или нет", - подчеркнул он.

Ранее газета Politico информировала о том, что фракции с разных концов политического спектра готовят второе голосование в Европарламенте о вынесении вотума недоверия фон дер Ляйен. По данным издания, оно может пройти в октябре. Первая попытка, состоявшаяся в июле, оказалась неудачной.