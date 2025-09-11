Российский рынок акций на открытии основной сессии снизился

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 11 августа отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня впервые с 13 марта текущего года превысил 12 рублей.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 0,01% - до 2 914,04 и 1 080,96 пункта соответственно. Курс юаня демонстрировал рост на 8,7 копейки и находился на отметке в 12,004 рубля.

К 10:20 мск индексы Мосбиржи и РТС ускорили снижение до 0,13% и торговались на уровне 2 910,34 и 1 079,62 пункта соответственно. Вместе с тем курс китайской валюты ускорил рост до 12,03 рубля (+11,3 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.