Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 сентября 2025 / 14:28
КОТИРОВКИ
USD
11/09
84.9211
EUR
11/09
99.8246
Новости часа
Каллас считает, что конфликт на Украине продлится еще пару лет Time поместил на обложку убитого активиста Чарли Кирка
Москва
11 сентября 2025 / 14:28
Котировки
USD
11/09
84.9211
0.0000
EUR
11/09
99.8246
0.0000
Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
10 сентября 2025 / 17:41
Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру
Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру
10 сентября 2025 / 17:33
Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой
Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой
10 сентября 2025 / 17:30
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Происшествия / Политика и религия
Общество
Time поместил на обложку убитого активиста Чарли Кирка
11 сентября 2025 / 11:59
Time поместил на обложку убитого активиста Чарли Кирка
© AP Photo/ Росс Д. Франклин/ТАСС

Американский журнал Time посвятил свою обложку американскому активисту консервативных взглядов Чарли Кирку, который скончался в результате покушения на него в штате Юта.

На фото Кирк изображен в ходе выступления в университете в городе Орем (штат Юта). На обложке издания написано: "Довольно". Согласно публикации, посвященной инциденту, убийство политика "может стать не просто трагедией, но и катализатором - событием, которое еще сильнее радикализирует американцев". "Не столько отклонением от нормы, сколько особенностью все более опасной национальной политики", - сказано в материале.

В Кирка стреляли в среду во время его выступления в университете в Ореме. Он умер позднее в больнице. Активист, являвшийся сторонником президента США Дональда Трампа, в частности, не раз выступал против оказания американской военной помощи Украине.

Ранее газета The Washington Post распространила обработанную десятисекундную видеозапись, на которой видно, как сразу после стрельбы неизвестный убегает по крыше здания, расположенного в 128 м от места выступления Кирка. 

Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру
Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру
Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой
Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
12:14
Каллас считает, что конфликт на Украине продлится еще пару лет
11:59
Time поместил на обложку убитого активиста Чарли Кирка
11:43
Российский рынок акций на открытии основной сессии снизился
11:29
Орбан: фон дер Ляйен должна сложить полномочия из-за своего милитаризма
11:15
ТАСС: экс-глава Курской области признался во взяточничестве на сумму 30 млн рублей
10:59
Армения не обсуждает вывод российской военной базы со своей территории
10:38
В Госдуму внесут проект закона о праве на повышенную выплату к пенсии с 70 лет
10:17
Памфилова: избирательная система России адаптировалась к выборам в экстремальной обстановке
21:19
В упавших на востоке Польши обломках беспилотников не выявили взрывчатки
20:59
Нетаньяху обвинил власти Катара в "укрывательстве террористов"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения