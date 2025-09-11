Time поместил на обложку убитого активиста Чарли Кирка

Американский журнал Time посвятил свою обложку американскому активисту консервативных взглядов Чарли Кирку, который скончался в результате покушения на него в штате Юта.

На фото Кирк изображен в ходе выступления в университете в городе Орем (штат Юта). На обложке издания написано: "Довольно". Согласно публикации, посвященной инциденту, убийство политика "может стать не просто трагедией, но и катализатором - событием, которое еще сильнее радикализирует американцев". "Не столько отклонением от нормы, сколько особенностью все более опасной национальной политики", - сказано в материале.

В Кирка стреляли в среду во время его выступления в университете в Ореме. Он умер позднее в больнице. Активист, являвшийся сторонником президента США Дональда Трампа, в частности, не раз выступал против оказания американской военной помощи Украине.

Ранее газета The Washington Post распространила обработанную десятисекундную видеозапись, на которой видно, как сразу после стрельбы неизвестный убегает по крыше здания, расположенного в 128 м от места выступления Кирка.