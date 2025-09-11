Каллас считает, что конфликт на Украине продлится еще пару лет

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас полагает, что конфликт на Украине может продлиться еще пару лет.

"Думаю, что реалистический сценарий - это то, что война продлится в течение еще пары лет. К сожалению, усилия ради достижения мира, в том числе и президента США Дональда Трампа, не принесли никаких результатов", - сказала она при общении с группой СМИ, в том числе агентством EFE. При пессимистичном сценарии Украине придется уступить свои территории, считает глава евродипломатии.

Что касается Китая, на ее взгляд, две основные проблемы, которые он представляет для Евросоюза, - это поддержка России в конфликте на Украине и "принудительные экономические практики". "Мы не готовы действовать в качестве глобального игрока, когда речь идет о КНР, поскольку у нас нет единого видения того, что нужно делать", - указала Каллас.