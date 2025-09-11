Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 сентября 2025 / 16:00
Песков заявил, что Россия и Белоруссия проводят учения "Запад-2025" планово В Барнауле выкинувшего собаку из окна мужчину приговорили к лишению свободы
Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
10 сентября 2025 / 17:41
Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру
10 сентября 2025 / 17:33
Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой
10 сентября 2025 / 17:30
Общество
Вильфанд заявил о наступлении "бархатного сезона" на юге России
11 сентября 2025 / 12:30
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

На юге европейской части России уже во второй половине недели наступит период "бархатного сезона", когда температуры воды и воздуха приблизительно одинаковы. В настоящее время температура воды понизилась из-за выпадающих осадков, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная со второй половины текущей недели, ситуация на юге европейской России будет улучшаться. То есть наступит "бархатный сезон". Он уже наступает, но пока осадки и фронтальный раздел создают не очень благоприятную ситуацию для отдыха", - отметил он в беседе с ТАСС.

По словам метеоролога, температура воды в Сочи сейчас составляет 26 градусов, при этом в Анапе она опустилась до 21, а в районе Геленджика - до 22-23. "Дело в том, что осадки выпадают в горных районах, потоки рек переносят воды прямо в Черное море, скоро эта ситуация улучшится", - указал он. 

