Экономика
Курс евро на межбанковском рынке впервые с 12 февраля поднялся выше 100 рублей
11 сентября 2025 / 12:47
© Александр Демьянчук/ ТАСС
Курс евро на российском межбанковском рынке в четверг поднялся выше 100 рублей впервые с 12 февраля текущего года.
По состоянию на 10:07 мск, курс единой европейской валюты рос на 1,41% и торговался на уровне 100,271 рубля. Вместе с тем курс доллара на российском межбанковском рынке поднимался на 1,48% и находился на отметке в 85,74 рубля, свидетельствуют данные торгов.
К 10:20 мск курс евро замедлил рост и составлял 100,26 рубля (+1,4%), курс доллара оставался на уровне 85,74 рубля (+1,48%).