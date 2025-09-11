Курс евро на межбанковском рынке впервые с 12 февраля поднялся выше 100 рублей

Курс евро на российском межбанковском рынке в четверг поднялся выше 100 рублей впервые с 12 февраля текущего года.

По состоянию на 10:07 мск, курс единой европейской валюты рос на 1,41% и торговался на уровне 100,271 рубля. Вместе с тем курс доллара на российском межбанковском рынке поднимался на 1,48% и находился на отметке в 85,74 рубля, свидетельствуют данные торгов.

К 10:20 мск курс евро замедлил рост и составлял 100,26 рубля (+1,4%), курс доллара оставался на уровне 85,74 рубля (+1,48%).