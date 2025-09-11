Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Песков заявил, что Россия и Белоруссия проводят учения "Запад-2025" планово В Барнауле выкинувшего собаку из окна мужчину приговорили к лишению свободы
10 сентября 2025 / 17:41
Безопасность
Безопасность
Bild: расходы НАТО на уничтожение БПЛА в Польше составили более €1 млн
11 сентября 2025 / 12:58
© Agencja Wyborcza.pl via REUTERS/ТАСС

Страны НАТО задействовали истребители F-35 для нейтрализации неопознанных беспилотных летательных аппаратов, залетевших в воздушное пространство Польши, это могло обойтись альянсу по меньшей мере в €1,2 млн. На это обращает внимание газета Bild.

Как отмечается, силам НАТО удалось уничтожить лишь небольшую часть беспилотников. При этом не менее трех из них были сбиты истребителями F-35. Согласно данным издания, они могли применять ракеты AIM-9 Sidewinder, стоимость каждой из которых составляет по €400 тыс. В НАТО признают, что не смогут регулярно задействовать F-35 для ликвидации БПЛА, которые нередко стоят всего несколько тысяч евро. "С военно-технической точки зрения в применении F-35 против дронов нет смысла", - заявил изданию высокопоставленный военный одной из стран альянса.

В этой связи в НАТО изучают различные способы, как реагировать на возможное повторное появление в воздушном пространстве стран-членов неопознанных БПЛА. В частности, рассматривается возможность наращивания средств ПВО на восточном фланге альянса.

В качестве еще одного варианта Bild называет "миссию сдерживания" по аналогии с патрульной миссией Baltic Sentry в Балтийском море. Еще одной альтернативой может стать усиление сотрудничества НАТО с Украиной, чтобы перенять ее опыт реагирования на атаки беспилотников, указывает издание.

В четверг утром оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По информации премьер-министра Дональда Туска, ночью было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства, все беспилотники летели с территории Белоруссии. В связи с инцидентом НАТО по запросу Варшавы задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов военного блока.

