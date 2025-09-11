Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Песков заявил, что Россия и Белоруссия проводят учения "Запад-2025" планово В Барнауле выкинувшего собаку из окна мужчину приговорили к лишению свободы
10 сентября 2025 / 17:41
10 сентября 2025 / 17:33
10 сентября 2025 / 17:30
Политика
Токаев отметил, что в Казахстане не обсуждается установление парламентской республики
11 сентября 2025 / 13:27
Токаев отметил, что в Казахстане не обсуждается установление парламентской республики
© Пресс-служба президента Казахстана/ ТАСС

В Казахстане не ведется обсуждение установления парламентской республики. На это обратил внимание президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает его пресс-служба.

"Суть реформы заключается в дальнейшем укреплении институциональной базы нашей политической системы. Вопрос установления парламентской республики на повестке не стоит. Наша определяющая модель "Сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство" сохраняется. Предложение провести национальный референдум подтверждает постоянство этого принципа. Мы должны принимать только консолидированные решения в вопросах, касающихся будущего страны. Поэтому я всегда предварительно анонсирую предстоящие политические планы", - указал глава республики.

В понедельник Токаев, выступая с ежегодным посланием к народу Казахстана, предложил сформировать однопалатный парламент вместо двухпалатного. Он отметил, что вопрос должен быть вынесен на референдум, который может состояться в 2027 году. По словам  президента, в случае одобрения поправок к конституции однопалатный парламент должен избираться по партийным спискам. Сам Токаев до 2019 года возглавлял Сенат (верхняя палата).

В Сенате парламента заседают по два депутата от каждого региона Казахстана, от городов республиканского значения и столицы. 10 депутатов назначаются президентом. Половина сенаторов переизбирается каждые три года, срок полномочий - шесть лет. В Мажилисе 98 депутатов, 69 из которых выбирают по партийным спискам, а 29 - по одномандатным округам при всеобщем тайном голосовании. 

