В Барнауле выкинувшего собаку из окна мужчину приговорили к лишению свободы

Суд в Барнауле вынес приговор в виде двух лет и восьми месяцев колонии местному жителю, который выбросил с четвертого этажа многоквартирного дома собаку. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона сообщает ТАСС.

"Приговором суда житель Барнаула признан виновным по ч. 1 ст. 245 УК РФ за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель", - говорится в сообщении.

Мужчина, действуя из хулиганских побуждений, выбросил собаку из окна квартиры на 4-м этаже многоэтажного дома. От полученных травм, обильного внутреннего кровотечения животное умерло. По итогам рассмотрения материалов уголовного дела судом апелляционной инстанции виновному окончательно назначено наказание в виде двух лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.