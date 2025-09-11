Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
11 сентября 2025 / 17:31
Москва
11 сентября 2025 / 17:31
Безопасность
Песков заявил, что Россия и Белоруссия проводят учения "Запад-2025" планово
11 сентября 2025 / 13:59
Песков заявил, что Россия и Белоруссия проводят учения "Запад-2025" планово
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Стратегические учения "Запад-2025" проводятся планово для отработки взаимодействия между Россией и Белоруссией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это плановые учения. Они не направлены против кого-то. Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками", - сказал он в ходе брифинга.

По словам представителя Кремля, РФ намерена продолжать эту линию: она "совершенно не является ни для кого секретом". "И, еще раз отмечу, все эти действия не имеют направленности против каких-то третьих стран", - подчеркнул он.

Учения "Запад-2025" пройдут в период с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Их тема - применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Военнослужащие отработают, в том числе отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника, а также планирование применения ядерного оружия и новейшей российской баллистической ракетной системы средней дальности "Орешник".

Вместе с тем Польша совместно с НАТО проводит дивизионные учения "Железный защитник" с участием около 34 тыс. военных. В Варшаве заявили, что маневры организованы в качестве реакции на белорусско-российские учения. Во вторник польский премьер-министр Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября в связи с проведением учений "Запад-2025". 

