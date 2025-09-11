Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
11 сентября 2025 / 17:31
Александр Космодемьянский назначен послом РФ в Южном Судане Песков: экономическая ситуация в России остается надежной
10 сентября 2025 / 17:41
Общество
Times of India: в Непале чиновников эвакуировали на спущенных с вертолетов веревках
11 сентября 2025 / 14:17
Times of India: в Непале чиновников эвакуировали на спущенных с вертолетов веревках
© REUTERS/ Adnan Abi/ТАСС

Правительственные чиновники и политики Непала вместе с членами их семей были эвакуированы на спущенных с вертолетов веревках, информировала газета Times of India.

Издание распространило видеокадры, которые были сделаны в дни беспорядков и стали вирусными в соцсетях. На них видно, как несколько человек, рискуя жизнью, карабкаются по веревкам, чтобы попасть в салон военного вертолета, уже начинающего взлет. На земле за эвакуацией наблюдали тысячи протестующих, выражавших свое недовольство громкими возгласами.

В начале недели в Катманду и других городах Непала прошли массовые беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Протестующие подожгли здания госучреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников.

Согласно данным Минздрава Непала, погибли свыше 30 человек, более 1 тыс. пострадали. В стране был введен комендантский час. 9 сентября власти отменили запрет на работу соцсетей.

