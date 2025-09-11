Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Александр Космодемьянский назначен послом РФ в Южном Судане Песков: экономическая ситуация в России остается надежной
Политика
Медведев: поддерживая Украину, команда Трампа поддерживает убийц
11 сентября 2025 / 14:30
Медведев: поддерживая Украину, команда Трампа поддерживает убийц
© Михаил Метцель/ ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал команду президента США Дональда Трампа понять, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц. На этом он акцентировал внимание, комментируя убийство американского активиста Чарли Кирка.

Российский политик также указал, что в последнее время именно люди, придерживающиеся леволиберальных взглядов, все чаще совершают политические преступления. Он привел в пример попытку покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

"Кто следующий? Возможно, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц", - отметил зампред СБ РФ в соцсети Х.

