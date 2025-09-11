Польша уведомила Белоруссию о закрытии оставшихся пунктов пропуска

Польша уведомила белорусскую сторону о предстоящем с 12 сентября закрытии оставшихся действующих пунктов пропуска на границе. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

"В четверг Госпогранкомитет получил официальное уведомление Пограничной стражи Республики Польша о закрытии с 01:00 12 сентября по белорусскому времени оставшихся действующих международных пунктов пропуска на белорусско-польской границе. Сроки возобновления работы пунктов пропуска польская сторона обязуется сообщить дополнительно", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за 12 часов до закрытия польских пунктов пропуска в очереди находится порядка 2 000 автомобилей. "Самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через "Тересполь" ("Брест"), его контрольные службы выполнили норму по пропуску всего на 26%. Наибольшее количество грузового транспорта ожидает въезда в Польшу перед "Кукурыками" ("Козловичи") - 300 единиц. Польские контрольные службы за сутки оформили 63% большегрузов от нормы", - указали в ведомстве.

Там также сообщили, что белорусские пограничники принимают все возможные меры для оперативного оформления находящихся в очередях граждан, которые пытаются пересечь границу до закрытия движения польской стороной.

Во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября в связи с началом белорусско-российских учений "Запад-2025". В МИД Белоруссии назвали такое решение Варшавы безосновательным и антинародным.