Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
10 сентября 2025 / 17:41
Политаналитик Шипилин: министерство войны – перчатка, брошенная всему миру
10 сентября 2025 / 17:33
Политолог Макаренко: США не пойдут на полномасштабный конфликт с Венесуэлой
10 сентября 2025 / 17:30
Безопасность
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 166 беспилотников
11 сентября 2025 / 14:59
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские средства ПВО нейтрализовали за прошедшие сутки 3 авиационные бомбы, 4 снаряда РСЗО HIMARS, ракету большой дальности "Нептун" и 166 беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 166 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.