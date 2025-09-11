Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 166 беспилотников

Российские средства ПВО нейтрализовали за прошедшие сутки 3 авиационные бомбы, 4 снаряда РСЗО HIMARS, ракету большой дальности "Нептун" и 166 беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 166 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.