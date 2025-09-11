Песков: экономическая ситуация в России остается надежной

Россия сохраняет макроэкономическую стабильность даже в условиях непростой ситуации на мировых рынках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с курсами валют.

"Макроэкономическая ситуация по-прежнему остается спокойной, надежной и прогнозируемой. Несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике", - сказал он при общении с журналистами.