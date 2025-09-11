Минобороны прокомментировало заявления Польши об инциденте с БПЛА
Экономика
Песков: экономическая ситуация в России остается надежной
11 сентября 2025 / 15:16
© Сергей Карпухин/ ТАСС
Россия сохраняет макроэкономическую стабильность даже в условиях непростой ситуации на мировых рынках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с курсами валют.
"Макроэкономическая ситуация по-прежнему остается спокойной, надежной и прогнозируемой. Несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике", - сказал он при общении с журналистами.