Политика
Александр Космодемьянский назначен послом РФ в Южном Судане
11 сентября 2025 / 15:28
© Feroze Edassery/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Космодемьянского послом РФ в Южном Судане, где принято решение открыть российское посольство.
"Назначить Космодемьянского Александра Владиславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Южный Судан", - следует из текста документа.
Ранее глава государства освободил посла РФ в Уганде Владлена Семиволоса от обязанностей по совместительству в Южном Судане.
В российском внешнеполитическом ведомстве также заявляли о работе над открытием посольств в Сьерра-Леоне и Нигере.