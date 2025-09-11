Александр Космодемьянский назначен послом РФ в Южном Судане

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Космодемьянского послом РФ в Южном Судане, где принято решение открыть российское посольство.

"Назначить Космодемьянского Александра Владиславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Южный Судан", - следует из текста документа.

Ранее глава государства освободил посла РФ в Уганде Владлена Семиволоса от обязанностей по совместительству в Южном Судане.

В российском внешнеполитическом ведомстве также заявляли о работе над открытием посольств в Сьерра-Леоне и Нигере.