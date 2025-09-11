США включают в зону размещения РСМД Японию

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

В Японии с 11 по 25 сентября пройдут японо-американские учения «Решительный дракон», в которых примут участие подразделения Корпуса морской пехоты США и Сухопутных силы самообороны Японии. В ходе учений впервые на территории Японии будут развернуты американские ракетные комплексы средней дальности «Тифон» (Typhon). Объявлено, что это оружие будет ввезено в Японию временно в связи с проведением учений. Однако с аналогичной оговоркой комплекс «Тифон» был развернут в прошлом году на Филиппинах, но до сих пор остается в этой стране.

В ходе учений будет развернута также противокорабельная ракетная система NMESIS.

В соответствии с заявленными характеристиками ракетный комплекса «Тифон» способен запускать крылатые ракеты Томагавк (Тomahawk) (дальность до 1,8 тыс. км) и многоцелевые ракеты Standard SM-6 (дальность до 500 км). В июле 2025 года США провели первые учения по стрельбе из «Тифона» за пределами континентальной части США - на севере Австралии.

«Тифон» — это первое наземное ударное средство средней дальности у армии США после окончания холодной войны и выхода в 2019 году из российско-американского ДРСМД.

Условно временное развертывание этих ракетных установок в Японии отражает принципиальные изменения в военной политике Токио, направленной на получение средств для ответного или упреждающего удара по целям далеко за пределами своей территории, что отражено в Стратегии национальной безопасности страны, одобренной в 2022 году. В этом документе так же прямо указывается на «беспрецедентную» угрозу со стороны Китая.

Вместе с тем, характеристики этого вида вооружений позволяют ему поражать цели и на территории России. Важным ее преимуществом считает сравнительно малая уязвимость по сравнению с корабельными вариантами.

Кроме того, Япония в июле нынешнего года объявила о планах впервые разместить ракеты наземного базирования Тип-12 на военной базе в префектуре Кумамото на юге страны начиная с марта следующего года, а в 2027 финансовом году — ещё на одной площадке в префектуре Сидзуока в рамках формирования ударного потенциала. Ракеты Тип-12 официально называются в Японии противокорабельными, однако на деле они расцениваются в первую очередь как средство удара по базам потенциального противника. В частности, стартуя из Кумамото, они могут поразить цели в прибрежных районах материковой части Китая. После модернизации их дальность составит около 1000 км.

Другие модификации ракеты Тип-12 могут запускаться также самолетов и кораблей, что повысит их боевые возможности. В Японии ведутся также активные разработки гиперзвуковых планирующих блоков для ракет. Существует также договоренность с США о закупке 400 крылатых ракет Tomahawk для оснащения кораблей ВМС Японии.

Между тем 4 августа МИД России заявил, что из-за действий Запада Москва отказывается от своего одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. «У России больше нет никаких ограничений на этот счет. Россия больше не считает себя чем-то ограниченной. Значит, Россия считает себя вправе делать соответствующие шаги в случае необходимости», — пояснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Из этого следует, что Россия готова к размещению своих РСМД на Дальнем Востоке для парирования соответствующей угрозы из Японии.

О введении моратория Россия объявила в 2019 году, после того как прекратил действовать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за выхода из него США по инициативе первой администрации Трампа. Москва также предложила США и другим членам НАТО ввести такие же ограничения. Но безрезультатно.