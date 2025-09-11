Латвия решила закрыть воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией

В Латвии решили полностью закрыть воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией. Об этом информировало латвийское гостелерадио LSM, ссылаясь на министра обороны балтийской республики Андриса Спрудса.

По его данным, полеты над границей будут запрещены как минимум в течение недели начиная с 18:00 11 сентября по местному времени.

Воздушное пространство будет закрыто до высоты 6 тыс. метров в 50-километровой зоне от восточной границы страны. Сообщается, что решение принято по рекомендации Национальных вооруженных сил Латвии после оценки рисков. Как заявил Спрудс, хотя в настоящее время прямой угрозы балтийской республике нет, превентивные меры необходимы.

В среду утром оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что ночью было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства. Все беспилотники летели с территории Белоруссии. В связи с инцидентом НАТО по запросу Варшавы применила статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов военного блока.