Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы

Ситуация вокруг Венесуэлы вызывает тревогу. Весьма вероятно, что Соединенные Штаты в этом случае готовы доказывать свое главенство в регионе с оружием в руках. Заодно показать Китаю и России, кто в доме хозяин.

Выбор США пал на достаточно уязвимую страну, военные возможности которой несопоставимы с американскими. Венесуэла кажется легкой добычей. Там уже подготовлена почва для переворота, у американцев, наверняка, есть уже наготове и марионеточное правительство, и отработанная схема по перехвату власти.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политический аналитик Павел Шипилин.



