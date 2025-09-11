Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
11 сентября 2025 / 18:20
11 сентября 2025 / 17:45
11 сентября 2025 / 17:39
Безопасность
Политаналитик Шипилин о ситуации вокруг Венесуэлы
11 сентября 2025 / 17:39

Ситуация вокруг Венесуэлы вызывает тревогу. Весьма вероятно, что Соединенные Штаты в этом случае готовы доказывать свое главенство в регионе с оружием в руках. Заодно показать Китаю и России, кто в доме хозяин.

Выбор США пал на достаточно уязвимую страну, военные возможности которой несопоставимы с американскими. Венесуэла кажется легкой добычей. Там уже подготовлена почва для переворота, у американцев, наверняка, есть уже наготове и марионеточное правительство, и отработанная схема по перехвату власти.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  политический аналитик Павел Шипилин.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/3b0046313817369b173cbff251d1b380/

 

