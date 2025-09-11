Лукашенко заявил, что Украина никогда не победит Россию

На Украине думают победить Россию, но этого никогда не произойдет. Уверенность в этом выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко при общении с постпредом страны при ООН Валентином Рыбаковым.

"Они на Украине думают выиграть войну, победить. Этого никогда не будет", - цитирует главу белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".