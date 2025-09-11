Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
11 сентября 2025 / 18:20
11 сентября 2025 / 17:45
11 сентября 2025 / 17:39
Безопасность
Безопасность
Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе
11 сентября 2025 / 17:45

Зачистка сектора Газа израильской армией представляется вполне логичной сейчас, когда анклав блокирован, а силы и средства ХАМАС (запрещена в РФ) истощены. Для правительства Израиля предложение президента США о перемирии сейчас не выгодно. Продолжение боевых действий именно сейчас просто необходимо. Однако, учитывая, что предложение исходит от Дональда Трампа, Нетаньяху может пойти на перемирие, по крайней мере частично. К этому его подталкивают и политики внутри Израиля, и просевший имидж страны на международной арене. Израиль все чаще называют агрессором, и даже спортсменам отказывают в возможности выступать под израильским флагом.

В тоже время, мы знаем, что Израиль не всегда согласует свои действия с Вашингтоном. Нужно учитывать мощное давление на Трампа со стороны израильского лобби в США. И давление это в пользу продолжения боевых действий до того момента, когда угроза еврейскому государству со стороны сектора Газа будет полностью устранена.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/3225dc560e5d0d6192fa588b9dfb62e2/

 

