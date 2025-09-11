Политолог Макаренко: Израилю не выгодно перемирие в Газе

Зачистка сектора Газа израильской армией представляется вполне логичной сейчас, когда анклав блокирован, а силы и средства ХАМАС (запрещена в РФ) истощены. Для правительства Израиля предложение президента США о перемирии сейчас не выгодно. Продолжение боевых действий именно сейчас просто необходимо. Однако, учитывая, что предложение исходит от Дональда Трампа, Нетаньяху может пойти на перемирие, по крайней мере частично. К этому его подталкивают и политики внутри Израиля, и просевший имидж страны на международной арене. Израиль все чаще называют агрессором, и даже спортсменам отказывают в возможности выступать под израильским флагом.

В тоже время, мы знаем, что Израиль не всегда согласует свои действия с Вашингтоном. Нужно учитывать мощное давление на Трампа со стороны израильского лобби в США. И давление это в пользу продолжения боевых действий до того момента, когда угроза еврейскому государству со стороны сектора Газа будет полностью устранена.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко.

